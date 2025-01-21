Два новых корпуса в подмосковном ЖК «Аникеевский» поставлены на кадастр

Два новых корпуса в ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск поставлены на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Новоселье здесь отпразднуют 417 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Объекты расположены по адресам: Московская область, г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, д. 9 и д. 11. Им присвоены кадастровые номера: 50:11:0040109:6751 и 50:11:0040109:6522.

Корпуса имеют высоту от 4 до 6 этажей. Общая площадь зданий — 23 806 кв. метров. Класс энергоэффективности — А. В ЖК «Аникеевский» сдано восемь домов на 1 547 квартир. Объект расположен у села Николо-Урюпино, между Новорижским и Волоколамским шоссе. Вместе с жильем в комплексе будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Здесь уже возводятся детский сад на 315 воспитанников и поликлиники для детей и взрослых — на 60 и 70 посещений в смену соответственно.

Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». Современные поезда курсируют часто, на них можно с комфортом доехать до станций метро «Волоколамская» и «Тушинская». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции новой Рублево-Архангельской линии метро.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.