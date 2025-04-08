Два новых корпуса построят в ЖК «Страна. Парковая» в Мытищах

В городском округе Мытищи в составе ЖК «Страна. Парковая» построят два новых корпуса второй очереди строительства. Выдано соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Восемь разновысотных секций двух корпусов жилого комплекса возведут по периметру участка и сформируют комфортное пространство закрытого двора. Для удобства жителей предусмотрена подземная автостоянка на 558 машино-мест с доступом из жилых секций с помощью лифтов. В подземных этажах также будут оборудованы места для хранения двухколесного транспорта, блоки кладовых и технические помещения.

На первых этажах проектом предусмотрены просторные вестибюли и помещения для розничной торговли. В секциях жилого комплекса будут располагаться предприятия общественного питания и спортивно-тренажерный зал. Начиная со второго этажа в домах будут расположены квартиры различной планировки от студий до 5-комнатных квартир. Высота зданий варьируется от 2 до 26 этажей. На территории комплекса будут обустроены досуговые пространства, спортивные зоны и детские площадки.

Жилой комплекс «Страна.Парковая» возводится в городском округе Мытищи. Проект предусматривает строительство пяти многоэтажных домов секционного и башенного типа — от 11 до 25 этажей. В рамках первой очереди будет возведен многоквартирный 8-секционный жилой дом на 1 069 квартир с подземным паркингом на 590 машино-мест. В квартале будут построены школа для 550 учеников и детский сад на 250 малышей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.