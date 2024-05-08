Два новых дома в ЖК «Дом на Сиреневой» в Щелкове ввели в эксплуатацию

Два новых дома в ЖК «Дом на Сиреневой» городского округа Щелково введены в эксплуатацию. Застройщику выданы соответствующие разрешения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политикой Московской области.

Корпуса № 62А и 62Б общей жилой площадью 27 тыс. кв. метров суммарно рассчитаны на 541 квартиру. Планировочные решения — от студий до трехкомнатных. В некоторых планировках спроектированы кухни-гостиные увеличенной площади. Оба здания оснащены навесными вентилируемыми фасадами и облицованы декоративным износостойким кирпичом.

Оформление домов выдержано в спокойной бежевой гамме с добавлением ярких цветных вставок. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды, входные группы расположены на уровне тротуаров и обустроены понижающие площадки. Дополнительно для хранения вещей новоселы смогут воспользоваться помещением для колясок и велосипедов на первом этаже.

В жилом комплексе «Дом на Сиреневой» возведены два монолитно-кирпичных 17-этажных дома комфорт-класса. На территории ЖК выполнены работы по благоустройству, установлены игровые и спортивные площадки, предусмотрены наземные автостоянки. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры.

Жителям комплекса доступна вся социальная инфраструктура ближайших микрорайонов города Щелково, включая школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.