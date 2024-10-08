Два новых дома в составе ЖК «Молодежный» Солнечногорска ввели в эксплуатацию

В подмосковном Солнечногорске введены в эксплуатацию два многоквартирных дома жилого комплекса «Молодежный». Новоселье здесь отпразднуют 258 семей. Разрешение уже выдано застройщику, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новые корпуса имеют широкую линейку планировочных решений — от одной до 5-комнатных квартир как в классическом, так и в евро-формате. Один из корпусов 12-этажный, второй 14-этажный. В фасадах использованы навесные панели. Как во дворе ЖК, так и за его пределами предусмотрены площадки для игр детей и спокойного отдыха взрослых, а также спортивная площадка с уличными тренажерами. Элементами озеленения стали газоны, травяное покрытие, клумбы, деревья и кустарники.

ЖК «Молодежный» расположен в микрорайоне «Рекинцо-2» города Солнечногорск. Новостройка обеспечена удобными выездами на Ленинградское и Пятницкое шоссе. В 5 минутах ходьбы от ЖК есть Львовский парк и водоем с пляжем. На территории комплекса построен детский сад на 50 мест и молодежный клуб. На первых этажах домов жителям доступна необходимая инфраструктура: магазины, аптеки, парикмахерская и другие предприятия социально-бытового обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.