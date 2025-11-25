Два новых детсада откроются в Балашихе в 2026 году по Народной программе

Балашиха продолжает активное развитие социальной инфраструктуры. В 2026 году в микрорайонах «Новоград Павлино» и «Алексеевская роща» откроются два новых детских сада, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Их строительство ведется в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», направленной на создание современной и доступной образовательной среды для самых маленьких жителей.

Детский сад в «Новоград Павлино» рассчитан на 205 мест для детей от полутора до семи лет. В учреждении будут созданы комфортные группы с отдельными спальнями, игровыми зонами, буфетными, а также спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.

«Это современное и комфортное здание с просторными группами очень нужно жителям микрорайона, и мы следим за тем, чтобы оно было сдано в срок. Уверена, детский сад станет важным центром притяжения для семей с детьми», — отметила координатор партпроекта «Новая школа», директор гимназии № 1 имени А. В. Баландина Анна Скоропупова.

Параллельно, в мкр. «Алексеевская роща» активно строится детский сад на 250 мест. Его готовность уже превышает 80%: завершены основные общестроительные работы, ведется внутренняя отделка, установка фасада и благоустройство территории с современными игровыми площадками.

«Реализация Народной программы — это комплексный подход к будущему наших детей. Мы не только строим новые объекты, но и активно обновляем существующую инфраструктуру, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественному и комфортному образованию. Это наш безусловный приоритет», — сказала координатор партпроекта «Новая школа», директор гимназии № 1 имени А. В. Баландина Анна Скоропупова.

Благодаря реализации Народной программы партии «Единая России» в Балашихе не только строятся новые образовательные объекты, но и проводится обновление существующих. В 2025 году в округе были капитально отремонтированы школы № 1, 32, гимназия № 1, а также детские сады № 17 и 23. До 2028 года планируется модернизировать еще 9 зданий, обеспечивая качественные и комфортные условия для обучения более 100 тысяч школьников и дошкольников Балашихи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.