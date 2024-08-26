Два медучреждения поставили на кадастровый учет в Подмосковье

На прошедшей неделе Управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о двух объектах здравоохранения, расположенных в Красногорске и Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В городском округе Красногорск на кадастр поставили 11-этажную (в том числе один подземный и один технический) детскую областную больницу общей площадью более 52 тыс. кв. м. В здании медучреждения расположен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Для экстренных случаев на крыше здания предусмотрена вертолетная площадка. В больнице будет все для эффективного и комфортного лечения маленьких пациентов: от современного оборудования до игровых комнат и прогулочной зоны. Ежегодно помощь смогут получать более 15 тыс. детей не только из Московской области, но и прилегающих регионов. В рамках реализации проекта впервые в стране в полной мере будут использованы технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов, разработан уникальный командный центр, который будет координировать работу всего детского сектора Подмосковья. Это в значительной мере сократит время предоставления медицинской помощи маленьким пациентам.

В городском округе Ленинский построена новая 3-этажная поликлиника в ЖК «Южная Бица» для взрослых и детей общей площадью около 2 тыс. кв. м.

Медицинское учреждение сможет обеспечить прием жителей Подмосковья на 355 посещений за одну рабочую смену. В медпункте предусмотрены кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, кабинеты терапевта и педиатра, а также врачей узкой специализации, КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ.

Кроме того, предполагается размещение специального «фильтр-бокса» — для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями.

По проекту, уже начиная со входа, детское и взрослое отделения разделены между собой. Численность персонала поликлиники составит порядка 260 человек. Благоустройство прилегающей территории предусматривает устройство парковочных мест для посетителей, а также озеленение площадки для отдыха.

Строительство медицинских объектов недвижимости осуществлялось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Правительство Московской области уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения, строительству новых и реконструкции существующих медицинских учреждений, которые оснащены современным высокотехнологичным медицинским оборудованием для создания комфортных условий гражданам региона. Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному оформлению социально значимых объектов недвижимости», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.