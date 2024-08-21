Два лицея из Королева вошли в ТОП-300 лучших школ России

Лицей научно-инженерного профиля и лицей № 19 Королева вошли в ТОП-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в этом году, передает пресс-служба администрации городского округа.

Они занимают 13 и 101 строчку соответственно. Рейтинг составлен агентством RAEX.

По данным агентства доля выпускников, которые поступают в самые престижные российские вузы на бюджет, в лицее научно-инженерного профиля существенно возросла с более 47% до более 60% по сравнению с прошлым годом.

В лицее № 19 с прошлого года выросло число выпускников, зачисленных в высшую школу по результатам олимпиад без других вступительных испытаний. Это позволило учебному заведению подняться в рейтинге со 108-й строчки на 101-ю по сравнению с прошлым годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.