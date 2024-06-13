сегодня в 12:09

Два корпуса в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» поставлены на кадастровый учет

Два новых корпуса в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Девелопер проекта — группа «Самолет».

Оперативно поставить дом на кадастровый учет удалось благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Подмосковью.

ЖК «Прибрежный Парк» располагается в Московской области в 9 км от МКАД. Вместе с жилыми домами в комплексе возводят объекты социальной инфраструктуры — школу на 1 650 мест, три детских сада в общей сложности на 800 мест и поликлинику на 216 посещений в смену. На первых этажах домов откроются кафе, аптеки, магазины и салоны красоты.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.