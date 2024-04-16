Два корпуса по реновации введут в эксплуатацию в Останкинском районе в 2025 году

В столичном Останкинском районе в следующем году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу: ул. Бочкова, з/к 11А.1.

«В настоящее время там идут возведение надземной части здания и монтаж наружных стеновых панелей», — заявил Загрутдинов.

Каждый корпус будет переменой этажности, их возводят по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства.

Всего в здании будет 488 квартир. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации.

Во дворе оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха взрослых.