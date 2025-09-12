Два коммерческих помещения в Бирюлеве Восточном доступны на городских торгах

Предприниматели могут побороться на торгах за два нежилых помещения в районе Бирюлево Восточное, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Известно, что оба объекта имеют свободное назначение. Они расположены по адресу: ул. Бирюлевская, д. 55, корпус 1.

«На городских торгах можно приобрести как просторные, так и небольшие помещения, подходящие для открытия пунктов выдачи заказов, мини-кофеен, ориентированных на продажу напитков и десертов навынос, точек бытового обслуживания. Например, два помещения площадью 23,1 и 23,2 кв. м выставлены на аукционы в районе Бирюлево Восточное. Они расположены на первом этаже, подключены к основным коммуникациям и подходят для любых видов бизнеса, кроме размещения апартаментов. Доступная начальная цена позволяет участвовать в торгах предпринимателям даже с небольшим стартовым капиталом», — уточнил Пуртов.

В помещениях есть электричество, водоснабжение, канализация. Недалеко находятся Бирюлевский лесопарк, несколько зон отдыха, а также развязка МКАД.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 сентября, а аукционы пройдут 7 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.