Два коммерческих помещения в Бабушкинском районе выставлены на торги

Столица выставила на торги два коммерческих помещения в Бабушкинском районе, сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Уточняется, что оба объекта имеют свободное назначение и могут использоваться для ведения любого вида бизнеса.

«Помещения находятся недалеко от популярных мест семейного отдыха. Одно — вблизи Бабушкинского парка, в д. 8 на ул. Рудневой, другое — рядом с парком „Торфянка“ по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 39. Также в шаговой доступности от обоих объектов расположен районный центр „Место встречи Орион“ — еще одна точка притяжения жителей северо-востока столицы. Бизнес в такой локации может быстро окупиться и начать приносить прибыль своему владельцу», — заявил Пуртов.

Площадь помещений составляет 182,5 и 111 кв. м.

Здание на ул. Рудневой входит в состав выявленного объекта культурного наследия — достопримечательного места «Застройка центральной части города Бабушкина, конец 1930-х годов — начало 1950-х годов». Вся деятельность, связанная с охраной, сохранением и использованием объекта, должна быть согласована с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 и 7 апреля. Открытые аукционы пройдут 15 и 16 апреля.