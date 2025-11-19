Два дома в подмосковном ЖК «Бригантина» поставлены на кадастр

В ЖК «Бригантина» городского округа Долгопрудный два дома поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Новоселье здесь отпразднуют 966 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: МО, г. Долгопрудный, ул. Парковая д. 42 и д. 42 к. 1

Кадастровые номера: 50:42:0000000:88010, 50:42:0000000:87159

Общая площадь домов — 72 737 кв. метров. Класс энергоэффективности — А. Один из корпусов рассчитан на 352 квартиры, во встроенно-пристроенном помещении здесь разместится детский сад на 135 мест. Во втором доме предусмотрены 614 квартир, а также подземный паркинг на 244 машино-места. На первых этажах расположены торговые помещения и другие объекты сферы услуг.

В ЖК «Бригантина» уже построены двенадцать жилых корпусов на 6428 квартир. Открыты три детских сада для 435 малышей. На первых этажах заселенных домов работают магазины, кафе, пекарни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другие объекты сферы услуг. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Готовится к открытию детская поликлиника на 95 посещений в смену. Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1 500 учеников и еще один детский сад на 135 мест. В проекте предусмотрена и взрослая поликлиника на 95 посещений в смену.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.