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Дрезненскую школу № 1 в Орехово-Зуеве откроют в сентябре после капремонта

Завершен капитальный ремонт Дрезненской школы № 1 на улице Центральная в Орехово-Зуевском округе. Ведется пусконаладка инженерных систем. Школа откроется с началом учебного года, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построено в 1988 году. Его общая площадь составляет 7 202 кв. метров.

В рамках проекта капремонта здесь приведены в порядок фасад и кровля, отремонтирована входная группа, проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое оборудование, проложены новые инженерные коммуникации, а также выполнено благоустройство территории. В классы поставили новую мебель и учебное оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на начало сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.