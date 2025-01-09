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Дошкольное отделение средней школы № 2 в Волоколамске откроется к 1 сентября

Работы по капитальному ремонту продолжаются в дошкольном отделении № 5 Волоколамской средней школы № 2, подрядчик на объекте завершает демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.

«Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. На площадке более 20 рабочих. Ведется демонтаж внутренних конструкций, инженерных сетей, кроме того, строители проводят кровельные и приступили к общестроительным работам», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания составляет 2 165 кв. метров.

В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, полностью заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, выполнить благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и техника.

Завершить работы на объекте планируется в августе 2025 года. Обновленное здание сада встретит своих юных воспитанников 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.