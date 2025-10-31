Дошкольное отделение школы № 16 в Щелкове отрылось после капремонта

Работы велись в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В ходе капитального ремонта детский сад обрел новый облик: утеплен и смонтирован новый фасад здания, заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы. Территория детского сада благоустроена — частично заменено ограждение, обновлены прогулочные зоны, установлены новые малые архитектурные формы. В рамках капремонта также проведена замена мебели.

Теперь малыши ходят в светлый, теплый и красивый детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.