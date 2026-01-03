Дорогостоящая ошибка: наличие договора аренды не отменяет штраф за нерегистрацию

Чаще всего к ответственности за проживание без временной регистрации привлекают собственников жилья. При этом наличие договора аренды не освобождает от ответственности за отсутствие временной регистрации, сообщил РИАМО партнер юридического бюро Legal Advisor, адвокат МКА «ГРАД» Олег Ким.

Ранее Ким напомнил, что ответственность за проживание в жилом помещении без временной регистрации наступает, если человек находится там более 90 дней.

«Ответственность предусмотрена и для наймодателей, и для нанимателей, но на практике чаще всего страдают именно собственники. Во-первых, для них установлен более жесткий штраф, а, во-вторых, их гораздо проще найти — право собственности зарегистрировано, человек привязан к адресу», — пояснил адвокат.

По его словам, арендаторы нередко избегают ответственности лишь временно — во время проверок их может не оказаться в квартире, однако впоследствии они также могут быть привлечены к административному наказанию.

Многие собственники и наниматели попадают под штрафы из-за ошибочных бытовых представлений о законе.

«Люди часто считают, что, если есть договор аренды, значит, дополнительных действий не требуется. Кроме того, собственники опасаются оформлять временную регистрацию, полагая, что арендатор может „прописаться навсегда“. Это неверное понимание закона и нежелание заниматься формальными процедурами нередко и приводят к проблемам», — добавил Ким.

