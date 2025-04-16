Допскидки и рост стоимости актива: запускается первый в РФ фонд готовых квартир

В России запускают новый для отечественного рынка инвестпродукт: ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» — фонд готовых квартир и апартаментов с регулярным доходом, сообщает пресс-служба ГК «Самолет».

Доход будет от сдачи в аренду, также прогнозируется потенциал роста стоимости актива. Проект является аналогом распространенных на международных финансовых рынках REIT жилой недвижимости.

С помощью готовых объектов недвижимости, которые свободны от залогов и обременений, компания сформировала активы фонда в размере 3 млрд рублей. Портфель диверсифицирован по классам активов и местам расположения: свыше 200 лотов общей площадью 10 тыс. «квадратов» расположены в столичных ЖК группы. Это «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».

Ожидаемая целевая доходность нового фонда составляет 21% годовых. Она будет формироваться из трех источников: ежеквартальные выплаты дохода от аренды, увеличения стоимости недвижимости и специальная оптовая скидка на активы от ГК «Самолет».

Представлена еще одна особенность фонда. Это уникальное предложение от компании для инвесторов. Они могут получить допскидку на приобретение жилья в любом из проектов застройщика, а еще через два года работы фонда и до его окончания зачтется стоимость паев в счет частичной оплаты недвижимости. Пайщики будут иметь возможность накопить на свое жилье и купить его с дисконтом.

«Мы рады предложить первый на рынке розничный инвестиционный продукт для вложений в готовую жилую недвижимость. На текущий момент на российском рынке практически нет доступных широкому кругу инвесторов инструментов для коллективных инвестиций в жилую недвижимость», — отметил директор фондов недвижимости группы «Самолет» Никита Швед.

Он подчеркнул, что работающие на сегодняшний день ЗПИФы в основном инвестируют в складскую, офисную и торговую недвижимость. ГК «Самолет» не только предлагает новую инвестстратегию, но еще и создает новую нишу рынка ЗПИФ — готовое арендное жилье.

Как купить паи?

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори сегодня

Фонд предназначен для неквалифицированных инвесторов. Управляющей компанией организации является ООО «Контрада Капитал». Паи можно купить на Мосбирже (тикер $XHOUSE, ISIN RU000A10A117) через приложения большинства брокеров.

С 16 по 29 апреля проведут сбор заявок. Он пройдет в рамках публичного предложения паев фонда инвесторам по стандартам IPO. Инвесторам представят паи ЗПИФ по специальной фиксированной цене, которая составит 900 рублей за один пай.

Поучаствовать в размещении инвесторы смогут или через приложения брокеров-партнеров (Совкомбанк, Ньютон (Газпром) Инвестиции, Цифра Брокер, ПСБ брокер, Риком Траст), или обратившись к брокерам, где у них есть брокерские счета, а также по обычным каналам взаимодействия с клиентами (телефон, чат поддержки и т. д.) с письменным или устным заявлением о желании принять участие в размещении.

Подробную информацию про ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость», а еще способы приобретения паев можно найти по ссылке.