ДОМ.РФ совместно с Минимущества предложили бизнесу федеральные объекты недвижимости

На прошедшей бизнес-встрече представители ДОМ.РФ совместно с министерством имущественных отношений Московской области представили вниманию потенциальных инвесторов перечень объектов неиспользуемой федеральной недвижимости, расположенной на территории Подмосковья. Эти объекты предлагаются для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание комфортной среды проживания и повышение качества жизни местного населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участникам встречи были представлены разнообразные варианты федеральных активов, среди которых: земельный массив в Подольске (мкрн. Кузнечики-2) площадью более 40 га и недвижимость суммарной площадью 213,8 тыс. кв. м для реализации крупного жилищного проекта; 5 га в п. Кратово м. о. Раменский для индивидуального жилищного строительства; 25,6 га в д. Мышецкое г. о. Химки под размещение объектов физической культуры/массового спорта и базу отдыха; два массива площадью 15,76 га и 13,84 га в Щелково (территория бывшего Радиоцентра № 5) под складскую и производственную недвижимость; 0,9 га в д. Жабкино Ленинского г. о. для индивидуального жилищного строительства; в Одинцовском г. о. предлагается в качестве лотов 0,8 га в п. Сосны, 0,3 га в с. Успенское, 1,2 га в д. Жуковка под индивидуальное жилье, 2,1 га в с. Папушево для размещения базы отдыха и туризма, 0,2 га в г. Галицино под хранение автотранспорта, бытовое обслуживание или деловое управление, 12,6 га в п. Сосны под многоквартирную жилищную застройку.

Все представленные активы имеют высокий потенциал для реконструкции и развития, включая организацию новых социальных учреждений и жилых комплексов. Ближайшие торги ДОМ.РФ проведет уже в ноябре.

«Проведение бизнес-встречи в формате открытого диалога с крупными потенциальными покупателями при участии органов власти дает возможность совместно обсудить еще на этапе предложения тех или иных объектов недвижимости градостроительные и инфраструктурные возможности участков,

потенциал жилищного строительства и социальную направляющую проектов с учетом потребностей местного населения. Такая совместная партнерская работа с коллегами из ДОМ.РФ позволяет не только предложить уникальные инвестиционные перспективы для бизнеса, но и прежде всего вовлечь неиспользуемое имущество в хозяйственный оборот для создания проектов, полезных жителям региона и способствующих развитию социальной инфраструктуры», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Таким образом, встреча стала важным шагом вперед в развитии инвестиционной привлекательности Московской области и послужила сигналом открытости власти и заинтересованности в привлечении частного капитала для улучшения условий жизни жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.