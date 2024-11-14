ДОМ.РФ представил девелоперам Подмосковья цифровые методы управления стройкой

В рамках «Недели ДОМ.РФ в Подмосковье» ДОМ.РФ провел круглый стол для региональных застройщиков, посвященный цифровизации строительной отрасли и внедрению технологий информационного моделирования. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В мероприятии приняли участие представители министерства жилищной политики Московской области, эксперты госкомпании ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ, архитектурно-проектного бюро Моспроект, а также крупнейшие застройщики региона. Участники поделились опытом цифровизации стройки, рассказали, как подготовиться к обязательному применению ТИМ, оптимизировать взаимодействие с проектными организациями и подрядчиками, выстроить диалог с банками с помощью ТИМ.

«Мы видим, что число застройщиков, использующих информационное моделирование и цифровые решения, постоянно увеличивается. Растет и рынок российских решений для стройки, появляются продукты, которые предоставляют возможность не только проектировать в «цифре», но и выстраивать процессы с применением искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования. На базе ДОМ.РФ разработана уникальная цифровая экосистема, призванная облегчить взаимодействие между всеми участниками строительной отрасли: государством, гражданами и бизнесом. Она охватывает самые разные этапы инвестиционного цикла и позволяет в разы повысить эффективность стройки», — отмечает и. о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов.

Так, в рамках единой информационной системы жилищного строительства разработана облачная среда общих данных «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), которая помогает застройщикам управлять строительными проектами с применением ТИМ, выполнять требования законодательства по формированию информационной модели объекта капитального строительства и обеспечивать качество ее наполнения. Кроме того, ДОМ.РФ создал онлайн-программу обучения об основах технологий информационного моделирования (ТИМ) и их эффективном применении «ТИМ. Базовый уровень», которую прошли уже свыше 10 тыс. специалистов.

Подмосковье сегодня является одним из крупнейших регионов по строительству жилья. По данным наш. дом.рф, сегодня в Московской области работает 187 девелоперов, которые возводят свыше 190 тыс. квартир. Повышать качество и эффективность стройки помогает цифровизация.

О государственных мерах по цифровизации девелопмента в Подмосковье рассказал замминистра жилищной политики региона Егор Осипов.

«В Подмосковье идет активная цифровизация строительной отрасли. Для застройщиков области запустили нового мультифункционального помощника. Сервис доступен на региональном геопортале в личном кабинете. Новая услуга обеспечит застройщикам удобный доступ к необходимой информации и инструментам для эффективного управления проектами. Помощник разработан для повышения качества предоставляемых услуг и максимального упрощения взаимодействия между девелоперами и госорганами Московской области. Функционал личного кабинета выстроен на основе пожеланий застройщиков, что делает его максимально полезным и актуальным. Запуск личного кабинета — это важный шаг на пути к цифровизации строительной сферы Московской области. Цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу застройщиков», — отметил Осипов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.