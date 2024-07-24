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Домодедовская компания арендовала по программе «Земля за 1 рубль» 1,5 га

Домодедовская компания «Акустик Групп» арендовала по этой программе 1,5 гектара, передает пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

По инициативе Губернатора в Московской области действует программа «Земля за 1 рубль». Её цель — дать бизнесу точку опоры для обеспечения импортозамещения. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева приехала к ним, чтобы узнать, как идут дела.

Компания занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, имеет филиалы в 5 российских городах, а также в Казахстане и Беларуси.

На арендованном земельном участке компания планирует открыть производство сендвич-панелей. Проект создаст 180 рабочих мест и привлечет дополнительные инвестиции.

«С руководством „Акустик Групп“ обсудили, в чем необходима помощь или консультация администрации. По ряду вопросу уже взаимодействуем, консенсус найден», — глава Домодедово Евгения Хрусталева

Все сервисы Московской области для предпринимательства можно посмотреть на едином инвестиционном портале:https://invest.mosreg.ru/. За 5 шагов можно рассчитать, какие программы или субсидии подойдут бизнесу.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.