Дома в проекте «Ярославский квартал» Мытищ поставлены на кадастровый учет

Новые дома в проекте «Ярославский квартал» городского округа Мытищи поставлены на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское ш, д. 120Б, к. 1

Кадастровый номер: 50:12:0101805:1539

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское ш, д. 120Б, к. 2

Кадастровый номер: 50:12:0101805:2965

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское ш, д. 120Б, к. 3

Кадастровый номер: 50:12:0101805:2323

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское ш, д. 120Б, к. 4

Кадастровый номер: 50:12:0101805:1892

Корпуса рассчитаны на 1 353 квартир общей площадью 54,4 тыс. кв. метров различной планировки — от студий до трехкомнатных. Все квартиры сдаются с готовой отделкой, поэтому собственники смогут заехать сюда сразу после получения ключей.

Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр, занятий спортом и отдыха, во дворах высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.

Проект «Ярославский квартал» возводится в городе Мытищи, в 6 км от МКАД. Всего в жилом квартале предусмотрено восемь корпусов, школа для 550 учеников с собственным стадионом, уже завершается строительство детского сада. Также в «Ярославском квартале» расположатся: многоуровневый паркинг, пешеходный бульвар, детские и спортивные площадки, а также помещения под магазины, кафе и другие полезные сервисы на первых этажах домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.