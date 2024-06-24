Дом с садом камней во дворе появится в Подмосковье

Четыре корпуса второй очереди планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, к тому моменту на территории проекта уже будет работать первый детский сад для 350 воспитанников. Всего в составе проекта построят четыре детских сада, три школы и поликлинику.

Девелопер получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Богдановский Лес» в Ленинском городском округе Московской области. Отличительной особенностью новых корпусов станут фасадные решения с необычными балконами с плантерами — большими уличными кашпо для выращивания растений. А в просторном дворе запроектированы разнообразные пространства для отдыха, включающие площадку-солярий с шезлонгами и сад камней.

Вторая очередь строительства жилого комплекса представляет собой урбан-блок из четырех корпусов по 11-12 этажей, которые оформят в благородных натуральных оттенках бордового, золотисто-бежевого и графита. В новых домах запроектированы 1004 квартиры суммарной площадью 41,6 тыс. кв. м. Квартирография проекта представлена различными планировками — от студий до четырехкомнатных квартир евроформата площадью 22,6 — 87,4 кв. м. Во многих квартирах предусмотрены отдельные постирочные, гардеробные площадью до 8 кв. м. и дополнительные ванные комнаты, а в самых просторных планировках будет три санузла. Все квартиры будут переданы собственникам с чистовой отделкой.

Сквозные входные группы с подъездами на уровне земли обеспечат безбарьерный доступ для всех жителей как с улицы, так и со стороны двора. На подземном уровне разместят кладовые размером от 3,2 до 5,9 кв. метров, где жители смогут хранить сезонную одежду, автомобильные шины, строительные инструменты, спортивный инвентарь и другие предметы.

В соответствии с устоявшимися трендами в жилом строительстве первые этажи отдадут под магазины, салоны красоты, пекарни и необходимые жителям бытовые услуги. Всего в новой очереди запроектировано 40 коммерческих помещений суммарной площадью 3,7 тыс. кв. м.

Все четыре дома объединит просторный двор. Здесь обустроят сад камней, луг для активного отдыха и занятий йогой, воркаут-площадку, зону отдыха с шезлонгами. Чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу, для них запроектированы отдельные детские площадки — для малышей до 6 лет и ребят в возрасте 7-12 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.