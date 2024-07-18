Дома с инсталляцией о птицах Подмосковья появятся в ЖК «Пятницкие луга»

Дома с инсталляцией о птицах Подмосковья построят в ЖК «Пятницкие луга» городского округа Химки. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство двух корпусов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с жильем в рамках КРТ будет построена вся необходимая инфраструктура: две школы для 2450 учеников, четыре детских сада для 1200 малышей и поликлиника для взрослых и детей.

Один дом переменной этажности от 11 до 12 этажей, второй дом — девятиэтажный. Внешний облик корпусов обусловлен дизайн-кодом проекта «Птицы Подмосковья»: фасадные решения выполнены в тонах оперения птиц, обитающих в округе проекта. Дома визуально поделены на отдельные блоки разных цветов: серо-бежевый, графитовый, белый, платиново-серый, коричнево-красный. Этот прием избавляет внешний облик корпусов от монотонности и делает их более соразмерными.

В новых домах представлены как студии, так и просторные четырехкомнатные квартиры, площадью до 80 кв. м. В числе доступных вариантов — планировки с гардеробными, гостевыми санузлами и мастер-спальнями. Традиционно собственники получат квартиры со светлой отделкой и установленной сантехникой. При желании покупатель сможет воспользоваться опцией меблировки, что позволит быстро заселиться. Дополнительно для хранения вещей предусмотрены индивидуальные кладовые на минус первом этаже.

В местах общего пользования появится образовательная инсталляция «Птицы Подмосковья», которая расскажет о птицах в игровом формате. Рядом расположится зона отдыха с мебелью и полками для книг. Для удобства жильцов и гостей комплекса здесь оборудуют розетки и USB-разъемы. При входе разместится помещение для хранения колясок и велосипедов, а сами входные группы выполнят в уровень с землей, что обеспечит комфортный доступ для маломобильных групп населения. Интерьер оформят в нейтральных тонах с зелеными акцентами.

Дворовое пространство новых домов предлагает разнообразные возможности для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьи. Во внутреннем дворе корпуса №5 оборудуют детские площадки, уличные тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе и места для тихого отдыха. По периметру корпуса №6 создадут небольшой, но уютный двор, огороженный от посторонних взглядов. Рядом с ним разместится игровая площадка для детей.

Жилой комплекс «Пятницкие луга» — современный проект с собственной инфраструктурой и благоустроенными зелеными дворами. Комплекс расположился в подмосковных Химках возле Захарьинской поймы, Митинского лесопарка и набережной реки Баньки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

Губернатор также ранее отмечал, что по программе реновации в Подмосковье потенциально смогут переселять до 100 тыс. человек в год.