Дома комфорт-класса появятся в центре Приозерска

сегодня в 12:45

Около тысячи жителей Приозерска смогут заселиться в дома комфорт-класса

Согласно обновленному генеральному плану, в регионе построят жилые здания высотой до пяти этажей, общая площадь которых составит 32 000 квадратных метров. В комфортные квартиры смогут заехать около тысячи горожан.

На территории новых домов предусмотрят обширную зону для прогулок. Помимо этого, специалисты отремонтируют пешеходный мост и обновят спортивные объекты.

В рамках мероприятий по благоустройству района в прибрежной зоне установят конструкции, защищающие участки от наводнений. Члены Градостроительного совета также предложили построить на этой территории храм.