Дома комфорт-класса появятся в центре Приозерска
Около тысячи жителей Приозерска смогут заселиться в дома комфорт-класса
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Дома комфорт-класса начнут возводить в центре Приозерска. Соответствующий проект поддержал Градсовет Ленинградской области, сообщает АБН24.
Согласно обновленному генеральному плану, в регионе построят жилые здания высотой до пяти этажей, общая площадь которых составит 32 000 квадратных метров. В комфортные квартиры смогут заехать около тысячи горожан.
На территории новых домов предусмотрят обширную зону для прогулок. Помимо этого, специалисты отремонтируют пешеходный мост и обновят спортивные объекты.
В рамках мероприятий по благоустройству района в прибрежной зоне установят конструкции, защищающие участки от наводнений. Члены Градостроительного совета также предложили построить на этой территории храм.