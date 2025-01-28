Дом в ЖК «Союзный» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет

В ЖК «Союзный» Одинцовского городского округа кадастровый номер присвоен новому дому. Теперь дольщики могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативно поставить дом на кадастр стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики Подмосковья и управления Росреестра.

Дому по адресу: г. Одинцово, ул. Сосновая, вл. 13 присвоили кадастровый номер — 50:20:0030213:1801.

Дом рассчитан на 471 квартиру. Для жителей предусмотрены четыре варианта отделки, а также планировки с возможностью гибкого зонирования пространства, мастер-спальнями и гардеробными. На первых этажах здания расположены коммерческие помещения. Дом с пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой.

ЖК «Союзный» от ГК «Вектор» располагается на участке площадью 5,63 га в 8-м микрорайоне города Одинцово. Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые комплексы, крытые отапливаемые паркинги, три автостоянки, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер. Также на территории жилого комплекса построят детский сад «Кубик» для 245 малышей и поликлинику на 60 посещений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.