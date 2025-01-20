Дом в ЖК «Новый Благодар» в Волоколамском округе поставили на кадастровый учет

Дом № 20 в жилом комплексе «Новый Благодар» Волоколамского округа поставили на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Дому по адресу: Московская область, город Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, дом 20, присвоили кадастровый номер — 50:07:0030403:2667.

Жилой комплекс состоит из двух 5-этажных домов. В корпусах представлены квартиры от однокомнатных до трехкомнатных евроформата с просторными кухнями. Каждый дом имеет два подъезда, оснащенных панорамными окнами, колясочными помещениями и велопарковками, для владельцев личных автомобилей продуманы наземные паркинги.

ЖК «Новый Благодар» от СЗ «Выбор-Билд» расположен в городском округе Волоколамск, рядом с лесными массивами, неподалеку протекает река Лама. Территория комплекса поделена на зоны тихого и активного отдыха, здесь обустроены детские площадки, высажены зеленые кустарники, деревья и цветники, проложен пешеходный бульвар, отдельную площадь занимает уличная воркаут-зона. Вдоль игровых площадок для малышей оборудованы скамьи для отдыха родителей, рядом работает гимназия с большим спортивным стадионом. В шаговой доступности находится детский сад, ЦРБ, взрослая и детская поликлиники, продуктовые магазины, фитнес-центры, пункты выдачи и многое др.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.