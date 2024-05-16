Дом в рамках реновации появится вблизи станции метро «Народное Ополчение» в Москве
Фото - © Сайт мэра Москвы
В районе Хорошево-Мневники в Москве возведут дом в рамках программы реновации. Он появится в пешей доступности от станции «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра столицы.
«Близость станций подземного городского транспорта является одним из ключевых преимуществ при выборе жилья в столице».
Юлиана Княжевская
Председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству
Новостройку построят на улице Демьяна Бедного (земельный участок № 22 г). Соответствующие изменения добавили в правила землепользования и застройки.
Первые этажи дома будут нежилыми. На них обустроят объекты инфраструктуры. Такие проектные решения направлены на создание удобной среды в непосредственной близости от места проживания и работы.