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Дом в рамках реновации появится вблизи станции метро «Народное Ополчение» в Москве

В районе Хорошево-Мневники в Москве возведут дом в рамках программы реновации. Он появится в пешей доступности от станции «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра столицы.

«Близость станций подземного городского транспорта является одним из ключевых преимуществ при выборе жилья в столице». Юлиана Княжевская Председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству

Новостройку построят на улице Демьяна Бедного (земельный участок № 22 г). Соответствующие изменения добавили в правила землепользования и застройки.

Первые этажи дома будут нежилыми. На них обустроят объекты инфраструктуры. Такие проектные решения направлены на создание удобной среды в непосредственной близости от места проживания и работы.