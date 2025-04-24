Дом в подмосковном ЖК «Шоколад» поставили на кадастр

Дом в ЖК «Шоколад» Дмитровского округа поставлен на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Новоселье здесь отпразднуют 611 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, улица Спасская, дом 24. Кадастровый номер: 50:04:0010903:3505.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Новый дом общей площадью более 25,8 тыс. кв. метров состоит из монолитно-кирпичных корпусов высотой в 15 этажей. В нем представлены различные варианты планировок от небольших и уютных студий до просторных трехкомнатных квартир. Сквозные входные группы созданы по принципу безбарьерной среды. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей с ремонтом, удобствами, зонами хранения колясок и велосипедов. На территории жилого комплекса построен отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 293 машино-места.

ЖК «Шоколад» — это новый комплекс комфорт-класса в северной части города Дмитров. Во дворе расположены детские и спортивные площадки, на первом этаже здания — коммерческие помещения со всей необходимой инфраструктурой для жителей: аптека, салон красоты, магазины и прочие объекты бытового обслуживания. В пешей доступности находятся школа, детский сад, отделение городской поликлиники, магазины и супермаркеты.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.