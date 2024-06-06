Дом в подмосковном ЖК «Новые Котельники» введен в эксплуатацию

Новый дом общей жилой площадью более 24,5 тыс. кв. метров состоит из монолитно-кирпичного корпуса с высотой секций от 13 до 25 этажей и включает в себя 489 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. На первом этаже новостройки расположены коммерческие помещения под магазины, офисы, спортивный центр с тренажерным залом и бассейном.

Квартал «Новые Котельники» находится в 1,5 км от МКАД, в окружении Томилинского лесопарка и в 300 метрах от каскада озер с белоснежным песком. В состав проекта войдут объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада в сумме на 630 воспитанников, школа на 1 500 учеников, административный комплекс, медицинский центр, подземные и наземные паркинги. На внутренней территории квартала обустроят зоны для отдыха, детские игровые городки, площадки с тренажерами.

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