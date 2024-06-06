Дом в подмосковном ЖК «Новые Котельники» введен в эксплуатацию
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В жилом квартале «Новые Котельники» одноименного городского округа введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области. Новоселье отпразднуют 489 семей, сообщает пресс-служба ведомства.
Новый дом общей жилой площадью более 24,5 тыс. кв. метров состоит из монолитно-кирпичного корпуса с высотой секций от 13 до 25 этажей и включает в себя 489 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. На первом этаже новостройки расположены коммерческие помещения под магазины, офисы, спортивный центр с тренажерным залом и бассейном.
Квартал «Новые Котельники» находится в 1,5 км от МКАД, в окружении Томилинского лесопарка и в 300 метрах от каскада озер с белоснежным песком. В состав проекта войдут объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада в сумме на 630 воспитанников, школа на 1 500 учеников, административный комплекс, медицинский центр, подземные и наземные паркинги. На внутренней территории квартала обустроят зоны для отдыха, детские игровые городки, площадки с тренажерами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.