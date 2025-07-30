Дом, в который хочется возвращаться: как создать уют

Дом — это не только стены и мебель, но еще и чувства, эмоции, ощущения, которые проживаются в нем каждый день. Декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова сообщила РИАМО, как без ремонта с помощью простого декора превратить пространство в уютное семейное гнездышко.

«Уют заключается в деталях. Он складывается не из количества квадратных метров, а из мелочей, которые радуют глаз и сердце. Текстиль, предметы декора, любимые фотографии — все это помогает создать пространство, в котором хочется проводить время как одному, так и в кругу близких, отдыхать или трудиться, убирать или ничего не делать. Даже в самой простой комнате можно создать комфортную и уютную атмосферу, если добавить красивый текстиль: например, пледы, декоративные подушки, акцентные дорожки, небольшие коврики и т. д. Такие вещи легко подобрать под настроение: мягкие оттенки для поддержания спокойствия или яркие акценты, которые задают ритм», — отметила декоратор.

Вазы, фоторамки и органайзеры

В качестве универсального декоративного элемента дизайнеры все чаще выбирают вазы, статуэтки или подсвечники, которые отлично впишутся как в спальню или гостиную, так и в ванную или коридор. Классические формы ваз подчеркнут лаконичность интерьера, а необычные — в виде фигурок или с интересной текстурой — становятся выразительными акцентами. Еще одним важным дополнением интерьера являются растения — как живые, так и искусственные – они помогают сделать любое пространство более уютным.

«Для тех, кто ценит индивидуальность и любит коллекционировать фотографии, вдохновляющие цитаты или красивые картинки, отличным решением станут пробковые доски, фоторамки-сетки или гирлянды с прищепками. Они позволяют создавать креативные коллажи и мудборды из снимков, цитат, открыток, стикеров или вырезок. Особенно популярны такие рамки у подростков и творческих людей: это возможность выразить свои эмоции и сохранить дорогие воспоминания», — дополнила Юлия Лапшинова.

Различные органайзеры и корзины для хранения делают пространство аккуратным и максимально «собранным», именно поэтому практичность — важная часть уюта. Их можно использовать как в общих зонах — для журналов, свечей в подсвечниках и аромадиффузоров, так и в комнатах — для хранения украшений, одежды или других личных вещей. Не стоит забывать и про кухню. Здесь уют начинается с простых деталей: полотенец, столовых приборов, посуды и скатертей. Сегодня скатерти практически исчезли из современных интерьеров, однако их можно вернуть в качестве отсылки к детству, семейным завтракам и уюту совместных вечеров.