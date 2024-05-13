Дом со встроенным детсадом поставили на кадастр в ЖК «Спутник» Красногорска

В подмосковном Красногорске на кадастровый учет поставлен дом в ЖК «Спутник» со встроенно-пристроенным детским садом. После оформления права собственности на квартиры новоселами станут 260 семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:20:0010112:12778, он находится по адресу: Московская область, Красногорск, ул. Тенистых Аллей, дом № 3, к. 3.

Квартал «Спутник» от группы «Самолет» расположен в городском округе Красногорск, в 2-3 км от станций метро «Мякинино» и «Строгино». В пешей доступности от квартала планируется строительство транспортно-пересадочного узла и станции «Липовая роща» Рублево-Архангельской линии метро. Вокруг сформирована полноценная среда для жизни и работы. На территории комплекса уже работают два детских сада для 295 малышей и частный образовательный центр.

Во II квартале текущего года планируется завершить строительство двухуровневого общественного центра под открытым небом. Реализовать масштабный проект планируется в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.