Дом с подземным паркингом и ФОКом достроят в Басманном районе к осени

Строительство жилого дома с бассейнами и ФОКом в центре Москвы планируется завершить в третьем квартале текущего года, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Жилой комплекс MYPRIORITY Basmanny строится по адресу: ул. Малая Почтовая, вл. 12. Также в составе ЖК возводится спортивный комплекс с детским и взрослым бассейнами. Его площадь будет превышать 3 тыс. кв. м.

«Общая площадь дома составит 102 тыс. кв. м. В подземной части разместятся паркинг и кладовые помещения. На первых этажах разместятся магазин, ресторан, языковая школа и развивающий центр, аптека, кофейня и другие объекты сферы услуг. Завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года», — уточнил Бочкарев.

По его словам, в здании также разместятся тренажерный и танцевальный залы, помещения для йоги, пилатеса, сайкла, боевых искусств, инфракрасная баня, хаммам, кафе и многое другое.

«Проект благоустройства прилегающей территории предусматривает создание амфитеатра и сухого фонтана. Помимо этого, разместят кресла-качели и арт-объект», — заключил Бочкарев.