Дом русского бильярда открыли в историческом клубе фабрики «Свобода» в Москве

В столице открылся Дом русского бильярда «Родина». Он начал работать в здании клуба фабрики «Свобода» 1920-х годов постройки, которое является памятником культуры регионального значения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание создал знаменитый архитектор Константин Мельников. Во время реставрационных работ специалисты аккуратно воссоздали исторические фасады, оконные конструкции, лестничные пролеты и детали внутреннего убранства. Благодаря этому памятник обрел второе дыхание.

«Сегодня здесь, на Вятской улице, начал работу большой бильярдный центр на 21 стол, с комфортной зоной отдыха, инновационным фиджитал-комплексом и семейным детским центром. Пространство рассчитано почти на 500 посетителей в день», — отметил Собянин.

Это уже второй современный бильярдный клуб в столице. Первым стал Дворец бильярдного спорта «Москвич», открытый в 2023 году. В ближайших планах — создание бильярдной арены в Мневниковской пойме.

Интерес к этому виду спорта в Москве вырос в 4 раза по сравнению с 2010 годом. За последние два года бильярд превратился в одно из самых популярных направлений, а по вечерам залы клубов заполнены более чем на 90%.

«Мы шли за Мельниковым своей непроторенной дорогой. Изучали чертежи, архивы, всматривались в линии, искали в них логику, дерзость. Восстановить здание — это мало, нужно было вернуть идею, пространство, дух. И если раньше этот дом был клубом для рабочих, сегодня мы вернули ему жизнь как дому для людей, которые любят и развивают русский бильярд. Мы старались быть достойными замысла автора и его эпохи. Перед нами стояла задача создать пространство, где история, технология, спорт и культура становятся едины. Именно такая многофункциональность — не формальная, а живая — была главной мечтой Мельникова. Мы услышали эту мысль и реализовали замысел архитектора. И если сейчас здесь снова звучит жизнь, значит, все было не зря», — отметил сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы отметили, что с 1 по 31 августа в городе пройдет форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», в рамках которого на десятках площадок проведут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.