Дом по реновации появится в столичном поселке Акулово

В московском поселке Акулово построят дом для участников городской программы реновации, рядом сделают всю необходимую инфраструктуру, сообщается на официальном сайте мэра столицы .

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,45 га для новостройки, предельная площадь которой составит почти 11,2 тыс. кв. м», — сказала глава ведомства Юлиана Княжевская.

Она отметила, что около новостройки планируется возвести детские сады и школу. Такой подход улучшит условия для проживания и обеспечит комфортный доступ к образовательной инфраструктуре для горожан.

В столице программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн жителей мегаполиса и предусматривает расселение 5176 многоквартирных домов.