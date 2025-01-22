Дом по реновации появится в столичном поселке Акулово
Фото - © Сайт мэра Москвы
В московском поселке Акулово построят дом для участников городской программы реновации, рядом сделают всю необходимую инфраструктуру, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,45 га для новостройки, предельная площадь которой составит почти 11,2 тыс. кв. м», — сказала глава ведомства Юлиана Княжевская.
Она отметила, что около новостройки планируется возвести детские сады и школу. Такой подход улучшит условия для проживания и обеспечит комфортный доступ к образовательной инфраструктуре для горожан.
В столице программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн жителей мегаполиса и предусматривает расселение 5176 многоквартирных домов.