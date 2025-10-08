сегодня в 11:36

Дом по реновации появится в Дмитровском районе столицы

В Дмитровском районе возведут новостройку по программе реновации, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Согласно проекту, она появится на Долгопрудной улице (земельный участок 8) на месте двух снесенных по программе реновации пятиэтажек.

«Дом будет состоять из двух корпусов, в каждом из них — по две секции. Всего в нем запланировано 457 квартир», — уточнил Щербаков.

На первых этажах запроектированы помещения общественного назначения общей площадью почти 1,2 тыс. кв. м.

Здание возведут по современным нормам пожарной безопасности — с изолированными незадымляемыми лестничными клетками, режимом перевозки пожарных подразделений в лифтах и автоматическими системами противопожарной сигнализации, в том числе в квартирах.

Дом и прилегающую территорию обустроят с учетом требований концепции безбарьерной среды. Кроме того, часть квартир спроектирована для комфортного проживания маломобильных граждан.