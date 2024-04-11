Дом отдыха в стиле «сталинский ампир» появится в Дмитровском городском округе

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила архитектурный облик здания дома отдыха, который планируется к реализации в Дмитровском городском округе, в деревне Целеево, на территории «Целеево Гольф и Поло Клуб», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Общая площадь нового дома отдыха составит более 31 тыс. кв. метров. В составе комплекса запроектирована гостиница для круглогодичного комфортного семейного и индивидуального отдыха на 170 гостей. Кроме того, объект предполагается использовать для проведения различного рода мероприятий и обслуживания соревнований по гольфу в летнее время, а также занятий лыжными видами спорта в зимний период. В результате реализации проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Строительство планируется завершить в 2027 году», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание представляет собой семиэтажный вытянутый объем прямоугольной формы в плане. Основным архитектурным элементом облика выступает выразительная центральная часть, которая соединяет два симметричных боковых «крыла». Четкие прямые линии фасадов подчеркнуты арочными изгибами и вертикальным ритмом протяженных колонн и пилястр.

Горизонтальная плоскость разделена на ярусы балюстрадами, а также междуэтажными карнизами, украшенными орнаментом. Многочисленные повторения полуциркулярных и прямоугольных витражных конструкций придают массивному образу легкость и прозрачность.

Доминантой сооружения выступает шпиль с декоративным навершием в виде герба клуба, подчеркивающий устремление вверх. Завершает образ скатная фальцевая кровля и ажурные кованые ограждения. С каждой из протяженных сторон здания, от порталов главных входов спускаются широкие парадные лестницы, формирующие монументальный облик объекта.

«Архитектурный стиль проектируемого здания — классический, с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса. В основе композиции лежат крупные монументальные формы, четкие пропорции, идеальная симметрия и обилие декоративных элементов. Здание имеет ступенчатую структуру с доминантой в виде башни со шпилем, что в сочетании с существующими малыми архитектурными формами создает единый гармоничный ансамбль», — отметила Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Композиция фасадов складывается из сочетания разнофактурных отделочных материалов: стеклофибробетона, отштукатуренных поверхностей, металлических и деревянных элементов, а также гранитной плитки. Колористическое решение предполагает применение теплой природной гаммы с использованием цвета слоновой кости, терракотовых, бежевых оттенков.

Проект предусматривает создание гостиницы на 68 номеров различных категорий, спа-комплекса с бассейном, тренажерных залов, детского клуба, медицинского блока с массажными кабинетами и процедурной, оранжереи, бильярдной, ресторана, бара, магазинов, пищеблока, административных и технических помещений.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением: высадкой кустарников и газонов, организацией плоскостной автостоянки, установкой малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.