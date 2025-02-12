«Дом Милютиной» в Дмитрове включен в Прогнозный план приватизации

Данное решение направлено на вовлечение объекта в хозяйственный оборот с соблюдением всех норм и требований к его содержанию и использованию.

«Дом графини Милютиной» — уникальный памятник истории и архитектуры, который в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Этот дом принадлежал Ольге Дмитриевне Милютиной, дочери выдающегося генерала-фельдмаршала Дмитрия Алексеевича Милютина. В начале XX века здание стало важным культурным центром: здесь был организован приют для бедных гимназисток, а после 1917 года флигель дома использовался как архив, основное здание — как местный музей.

В рамках нового подхода разрушенные здания и целые усадьбы выставляются на конкурс в порядке приватизации по стоимости 1 рубль. Победитель конкурса получает имущественный комплекс по итоговой цене конкурса для восстановления и последующего использования. Земельные участки под памятниками культуры предоставляются новому правообладателю за годовую арендную плату в 1 рубль на все время проведения реставрации. После завершения реставрации инвестор сможет выкупить землю по льготной стоимости: для физических лиц — это 3% от кадастровой стоимости участка, для юридических — 15%.

Все обязательства по сохранению культурного наследия, включая обеспечение доступа к объекту, установку информационных обозначений и проведение реставрационных работ в рамках приватизации будут соблюдены. Это позволит не только сохранить историческую ценность дома, но и адаптировать его для современного использования, сделав доступным для жителей и гостей города.

Новый подход к восстановлению разрушенных объектов культурного наследия реализуется в Московской области, в том числе в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по охране и использованию объектов культурного наследия, утвержденных в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.