сегодня в 18:54

Дом-интернат в Орехово-Зуевском округе капитально отремонтируют в 2027 г

После определения подрядчика начнутся подготовительные работы по капремонту корпуса дома-интерната в городе Орехово-Зуево Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса дома-интерната в Орехово-Зуевском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в ГБСУ СО МО „Добрый дом „Орехово-Зуевский“ дом-интернат по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1 (корпус 1)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать часть здания общей площадью 2564 кв. м.

Выполнение всех видов работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.