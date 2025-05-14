Дом экс-сотрудницы McDonald’s в Сочи выставили на продажу за 3 млрд рублей

В Сочи выставлен на продажу самый дорогой дом Краснодарского края, его продают за 3 млрд рублей. Владелица недвижимости — бывшая сотрудница детского сада и сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, сообщает Mash .

Роскошный двухэтажный особняк площадью 2 тыс. кв. м расположен в престижном Хостинском районе, который называют «сочинской Рублевкой».

В стоимость объекта включены: 2 бассейна — крытый и открытый, СПА-комплекс и баня, отдельные помещения для персонала, гараж для премиальных автомобилей, погреб для вина, терраса, сад с видом на море, спортзал и охрана.

Хозяйка дома Наталья Н. — супруга крупного сочинского застройщика. В ее трудовой биографии значатся должности в гостевом доме «Торнау», ООО «ЗемЪсервис» и ЗАО «Москва Макдональдс» с официальной зарплатой 12,4 тыс. рублей. Затем женщина устроилась в детсад за 412 тыс. рублей в месяц.

За последнее время поступило около 5 предложений о покупке уникальной недвижимости, но владелица с мужем пока отклоняли все варианты. Особняк считается одним из самых масштабных частных проектов в Сочи.