Дом для резидентов российского центра программирования достроен на 50% в Дубне

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства многоквартирного жилого дома № 2, который возводится в квартале комплексной жилой застройки города Дубны, на территории российский центр программирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом переменной этажности общей площадью около 11 тыс. квадратных метров вместит 108 квартир. На данный момент объект построен наполовину — в ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 50% стройготовности. Сейчас активно идут работы по монтажу фасада, установке окон ПВХ, прокладке внутренних инженерных коммуникаций и отделке помещений.

Для выполнения работ на строительной площадке задействовано 44 специалиста и две единицы техники. Завершение проекта запланировано на третий квартал 2025 года.

Дубна является крупнейшим российским центром программирования и особой экономической зоной, где сосредоточено большое число компаний, занимающихся передовыми разработками в сфере информационных технологий, ядерных и нанотехнологий, биомедицины и композитных материалов. Для сотрудников этих компаний к настоящему времени уже построены четыре жилых дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.