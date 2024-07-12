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Дом для переселенцев из аварийного жилья в Талдомском округе достроят в 2025 г

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» на территории Талдомского г. о. администрацией Талдомского округа продолжается строительство четырехэтажного жилого многоквартирного дома, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Объект расположен по адресу: Талдомский городской округ, рп. Вербилки, ул. Заводская.

В октябре 2022 года администрация Талдомского г. о. отказалась от услуг подрядчика, сейчас на объекте работает другая подрядная организация. Новый подрядчик ООО «Дом с камелиями» ставит перекрытия второй секции, готовится к установке перекрытий третьей секции. За два месяца работы на вербилковском объекте резко нарастили темп работ.

На объекте выполнено армирование вертикальных конструкций первой секции дома, специалисты приступают к заливке секции бетоном. На стройке работает 40 специалистов и 4 единицы техники. Также для ускорения работ подрядчик привлекает дополнительную рабочую силу.

В данный дом, в рамках государственной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, планируется расселить 309 граждан из 100 помещений общей площадью 3,36 тыс. кв. метров.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В новостройку переедут жители 17 аварийных домов поселка Вербилки.

Завершить строительство планируется в начале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.