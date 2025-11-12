Дом «Базаева 11» от ГК «Садовое кольцо» признан лучшим среднеэтажным в регионе

Камерный дом «Базаева 11» занял первую строчку в рейтинге «Единого реестра застройщиков» (ЕРЗ) как обладатель самых высоких потребительских характеристик среди домов средней этажности в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Садовое кольцо».

Возведение многоквартирного здания на улице Базаева в пгт Шаховская стартовало в октябре 2025 года. На текущий момент компания «Садовое кольцо» выполняет работы по формированию «подушки» под будущий фундамент перед его последующей бетонной заливкой.

Для отделки фасадов «Базаева 11» применяется декоративная штукатурка и кирпич в светлых серых тонах. Чтобы сохранить архитектурную выразительность, предусмотрены специальные корзины для монтажа кондиционеров. Проектом созданы комфортные условия для будущих жителей — представлены просторные квартиры с метражом от 29 до 93 кв. м. Цены на лоты стартуют от 5,5 млн рублей.

Рядом с домом будет установлена детская площадка, оснащенная песочницами, канатными комплексами и зонами для подвижных игр. Тем, кто ведет активный образ жизни, понравится спортивная зона со столом для настольного тенниса, турниками, тренажерами и гимнастическими снарядами. Для удобства родителей с колясками и маломобильных жителей входы в дом выполнены в одном уровне с землей, без ступеней и перепадов высот.

Местоположение ЖК «Базаева 11» выгодно сочетает развитую инфраструктуру и хорошую транспортную связность: железнодорожная станция Шаховская находится всего в 11 минутах ходьбы, а доехать до МКАД по Новорижскому шоссе можно приблизительно за 1,5 часа. В шаговой доступности от комплекса расположены детские сады, школы, школа искусств, дворец торжеств и современный теннисный центр.

Завершение строительства запланировано на II квартал 2027 года.

Фото - © ГК «Садовое кольцо»