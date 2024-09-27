Дольщики ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове могут оформить право собственности

В Одинцове возводят ЖК «Резиденции Сколково». Кадастровый номер оперативно присвоили двум жилым корпусам с подземной парковкой в составе комплекса. Теперь 487 участников долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Одинцово, р. п. Заречье, Мещерский бульвар, д. 2 (жилые корпуса 3.1 и 3.2). Ему присвоен кадастровый номер: 50:20:0020202:13348.

Оперативно поставить объект на кадастр стало возможным благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.

ЖК «Резиденции Сколково» возводится в р. п. Заречье Одинцовского округа. В жилом комплексе предусмотрена социальная инфраструктура — уже построены два современных детских сада для 115 и 170 малышей, возводится школа для 750 учеников. На объекте проводятся монолитные работы, началась кладка внутренних стен и перегородок, ведутся работы по вертикальной гидроизоляции нулевого этажа здания и устройству пристенного дренажа. Во дворах установлены детские площадки, зоны для отдыха и спортивный сектор. Проектом предусмотрена авторская архитектурная концепция: корпуса расположены друг напротив друга, образуя приватное пространство. Входные группы домов с контролем доступа и круглосуточным видеонаблюдением оборудованы безбарьерным входом и сквозным доступом на улицу и во двор. В каждой секции дома установлены скоростные бесшумные лифты, предусмотрены колясочные.

Застройщики Подмосковья возводят соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.