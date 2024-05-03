Дольщики ЖК «Новая жизнь» в округе Пушкинский получают ключи

Дольщики ЖК «Новая жизнь» городского округа Пушкинский получают ключи. Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Долгожданное новоселье отметят 476 дольщиков. На данный момент ключи от своих квартир получила 251 семья.

С 2013 года застройщиком был ЗАО «ДВМ группа». Получить квартиры люди должны были в 2018 году, но из-за финансовых трудностей работы на объекте остановились. Права на дострой комплекса были переданы фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Дома полностью достроены и введены в эксплуатацию.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи, сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.