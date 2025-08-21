Доля сделок с ипотекой на первичном рынке в 2,5 раза выше, чем на вторичном

Снижение ключевой ставки ЦБ привело к росту числа выданных ипотечных кредитов в июле 2025 года. При этом доля ипотеки в сделках немного снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 61% на первичном рынке и 26% на вторичном. Эксперты «Авито Недвижимости» в разговоре с РИАМО отметили, что покупатели по-прежнему предпочитают брать кредиты на новостройки из-за более привлекательных условий кредитования, чем при покупке вторичного жилья.

По данным Роскадастра, льготные ипотечные программы продолжают стимулировать рынок недвижимости, несмотря на небольшое снижение показателей. В июле 2025 года 61% покупателей новостроек воспользовался ипотекой, что на 1% меньше предыдущего месяца и на 5% ниже данных за аналогичный период 2024 года.

На данный момент роль ипотечного кредитования наиболее заметна в некоторых регионах России. Лидером стала Республика Тыва, где практически все сделки с новостройками (99%) совершаются с привлечением ипотеки. Высокие показатели также демонстрируют Пензенская область и Республика Саха (по 88%), а также Курганская область (85%).

Специалисты отмечают, что государственные программы поддержки — «Семейная» и «Дальневосточная ипотека» — особенно эффективны в регионах, где сохраняется стабильный спрос на новое жилье.

В июле 2025 года наблюдается снижение доли ипотечных сделок на вторичном рынке жилья до 26%. Этот факт является продолжением тенденции к уменьшению: в июне данный показатель был 27%, а год назад, в июле 2024-го, достигал 34%.

В то же время в столичных городах — Москве и Санкт-Петербурге — ипотечные показатели не достигают среднего уровня по России. Это связано с дорогостоящей недвижимостью и более строгими условиями получения кредитов в этих мегаполисах.

Оживление рынка

«Снижение ключевой ставки ЦБ РФ — первый сигнал к оживлению рынка: покупатели стали активнее рассматривать ипотеку, несмотря на сохраняющиеся процентные ставки по кредитам свыше 20%. Как следствие отмечается рост абсолютного числа ипотечных сделок даже при небольшом снижении их доли. Одновременно с этим сохраняется разрыв уровня проникновения ипотеки между первичным и вторичным рынками, что связано с более выгодными условиями по новостройкам, включая субсидированные ставки. Стоит также отметить, что рыночные ипотечные программы, которые в основном доступны на „вторичке“, предполагают более высокий ежемесячный платеж, что накладывает более строгие требования к доходу заемщиков и сужает круг пользователей таких кредитов», — рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Артур Ахметов.

По итогам 7 месяцев 2025 года рынок ипотеки показал постепенное наращивание доли ипотечных сделок в общем портфеле продаж относительно начала года, однако результаты 2025 года отстают от уровня 2024 года, когда действовала массовая льготная ипотека, а ставки по рыночным кредитам были существенно ниже текущих.