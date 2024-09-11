Доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России превысила 50%

По информации сервиса «Домклик», доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России в августе этого года превысила 50%. В среднем она составила 47% — на 13 процентных пунктов больше, чем в июле, сообщает ТАСС .

В августе по льготной ипотеке было выдано 24,5 тыс. кредитов. Также аналитики отметили, что доля льготных программ в Санкт-Петербурге составила 59%, в Краснодарском крае — 57%, В Тюменской области — 55%, в Москве — 54%.

При этом результат августа ниже ажиотажных мая и июня. Это были последние месяцы работы льготной ипотеки на новостройки и старых условий по программе «Семейная ипотека». Сейчас ипотечный рынок находится в активной стадии трансформации.

Об актуальных предложения по льготному ипотечному кредитованию, представленных на финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» в сентябре 2024 года, читайте в материале РИАМО.