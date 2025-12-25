Долина не взыщет с Лурье плату за коммуналку, если ей разрешат пожить до 1 марта

СМИ написали, что певица Лариса Долина собирается подать иск к покупательнице квартиры в московских Хамовниках Полине Лурье о взыскании коммуналки за полтора года. Однако в беседе с « Осторожно, новости » адвокат предпринимательницы Светлана Свириденко эту информацию опровергла.

Защита Долиной попросила не выселять артистку из жилья до 1 марта. Ей нужно время на сбор вещей, отметила адвокат Лурье.

При этом угроза о взыскании коммуналки звучала, подчеркнула Свириденко.

«Но так, чтобы именно иск, это не так было обозначено. Она просила дать ей пожить до 1 марта и не предъявлять такой иск. Но Полина сама хочет жить в своей квартире. Мы считаем, что это как минимум несправедливо», — добавила юрист.

25 декабря суд в Москве будет рассматривать иск о принудительном выселении Долиной из жилья. Если суд удовлетворит его, то у артистки, по закону, будет пять суток, чтобы покинуть помещение.

Долину обманули мошенники. Под их влиянием она продала квартиру в Хамовниках в Москве. Сначала суд аннулировал сделку, вернув жилье артистке, а Лурье лишилась и денег, и имущества. Девушка обжаловала решение в Верховном суде, который в конечном счете занял ее сторону.

