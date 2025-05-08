Долговой скандал: в Москве выселяют из исторического здания музей Рахманинова

За долги в 18 млн рублей в Москве выселяют музей имени Рахманинова

Огромный долг в 18 млн рублей стал причиной кризиса для Московского музея имени Рахманинова, который теперь выселяют из исторического здания из-за задолженности перед городом. Московские власти проверили организацию и выявили не только финансовые нарушения, но и факты нелегальной сдачи музейных площадей в аренду без их согласования, сообщает Baza .

Ситуация усугубляется тем, что «Рахманиновское общество», управляющее музеем, пренебрегало своими обязанностями по поддержанию здания, имеющего статус объекта культурного наследия, в надлежащем состоянии. Многолетнее отсутствие должного ухода за историческими помещениями стало дополнительным аргументом для городских властей в пользу радикальных мер по отношению к учреждению.

Договор с управляющими музеем аннулировал департамент городского имущества Москвы. Несмотря на то, что по официальным документам «Рахманиновское общество» должно было освободить помещения еще 18 апреля, они продолжают занимать это здание.

По данным источников из Мосгорнаследия, арендаторы задолжали городу 18 млн рублей и без необходимого согласования со столичными властями часть комплекса отдали в аренду под салоны красоты, химчистку и пункты выдачи заказов, а это прямое нарушение договора.