Доходы от приватизации имущества Подмосковья составили 143 млн рублей

В Московской области в рамках прогнозного плана приватизации за три месяца реализовано 11 комплексов имущества, находящихся в областной собственности, на сумму 143 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Каждый реализованный имущественный комплекс, включенный в прогнозный план приватизации, длительное время не использовался. В числе таких объектов, к примеру, помещение на первом этаже многоквартирного дома в Долгопрудном за 73 млн рублей, комплекс имущества, включающий в себя 23 объекта в г. Елец Липецкой области за 19 млн рублей. В настоящее время на торги выставлено 10 лотов на сумму 300 млн рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ожидаемые поступления в бюджет от реализации имущества по итогам 2024 года составят свыше 1 млрд рублей.

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.