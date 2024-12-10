DOGMA заняла 4 место в рейтинге застройщиков России

Федеральная компания DOGMA укрепляет собственные позиции на рынке недвижимости. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, по объему текущего строительства в стране девелопер поднялся на 4 позицию среди самых крупных застройщиков, сообщила пресс-служба компании.

По состоянию на начало декабря текущего года застройщик занимается реализацией проектов суммарной жилплощадью свыше 2 млн кв. м в подмосковных Реутове и Пушкине, а также в Омске, Калуге, Новороссийске и Краснодаре.

Компания продолжает расширять географию своего присутствия. В 2024 году DOGMA сделала анонс покупки участков в Ленинградской области и строительства ЖК в Ростове-на-Дону. На стадии проектирования у предприятия во всех регионах присутствия находится масштабный портфель в 5 млн кв. м недвижимости.

В реализации девелоперских проектов застройщик применяет комплексный подход и ставит перед собой задачу не просто возводить дома, а создавать комфортную среду для жизни. В комплексах DOGMA предусматриваются поликлиники, детсады, школы и храмы, которые становятся частью общих инфраструктурных проектов и их архитектурного облика.

На территориях ЖК открывают соседские центры — DOGMA Клубы. Они объединяют жителей по интересам, дают им возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, а малому бизнесу — развиваться. Благодаря такому походу появляются экосистемы, в которых людям комфортно работать, учиться и жить.